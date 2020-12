Sky - A Insigne resta un anno e mezzo di contratto: presto si parlerà di rinnovo

Lorenzo Insigne è decisamente l'uomo in più di questo Napoli. Dopo la perla di ieri a Crotone, tanti parlano del capitano azzurro. Sky Sport si sofferma anche sulla situazione contrattuale. Il numero 24 ha ancora un anno e mezzo di contratto, l'accordo scadrà a giugno 2022. Ma è impossibile pensarlo lontano dalla sua città. Per questo presto si comincerà a parlare del rinnovo di contratto. Per ora non è ancora partita la trattativa, ma col passare del tempo si entrerà nel vivo anche di questa vicenda.