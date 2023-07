Sky - Accordo Folorunsho-Verona, ora si tratta col Napoli: attesa anche per Faraoni

Hellas che attende anche le mosse azzurre per Davide Faraoni, il prescelto per la casella del vice Di Lorenzo se Garcia darà l'ok al prestito di Zanoli

Quale futuro per Michael Folorunsho? Stando a quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista che lo scorso anno è stato in prestito al Bari ha già un accordo con il Verona, da tempo ormai, e spera di raggiungere presto il Veneto. Il club scaligero, però, non ha ancora raggiunto l'intesa con il Napoli per il prestito. Hellas che attende anche le mosse azzurre per Davide Faraoni, il prescelto per la casella del vice Di Lorenzo se Garcia darà l'ok al prestito di Alessandro Zanoli al Genoa.