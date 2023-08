Sky - Accostati al Napoli, Maxime Lopez e Soumaré nel mirino dell'Inter

L'Inter potrebbe fare un altro colpo in entrata, i nerazzurri stanno valutando di acquistare un centrocampista.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter potrebbe fare un altro colpo in entrata, i nerazzurri stanno valutando di acquistare un centrocampista. Due al momento le opzioni al vaglio: Maxime Lopez del Sassuolo e Boubakary Soumaré del Leicester, entrambi accostati in questa sessione di mercato anche al Napoli. Per il primo ci sono stati contatti, con il giocatore che avrebbe richieste anche dall'estero. Visti, però, gli ottimi rapporti tra Inter e Sassuolo l'operazione potrebbe andare in porto. Per il centrocampista in uscita dal Leicester sono state invece chieste delle informazioni. A riferirlo è Sky Sport.