Sky - Accostato al Napoli, Adama Traorè nuova idea del Milan: contatti con l'agente

Il Milan si muove sul mercato dei parametri zero. Il club rossonero è su Adama Traorè, esterno d’attacco in scadenza con il Wolverhampton e accostato anche al Napoli. In giornata ci sono stati contatti con l’agente Jorge Mendes. C’è l’ok di Pioli, è una possibilità che il Milan sta valutando. Il giocatore è anche nel mirino della Roma, ma il Milan dopo i contatti odierni è avanti e potrebbe chiudere a stretto giro di posta. A riferirlo è Sky Sport.