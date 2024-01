Sky - Accostato al Napoli, Barak inseguito dal Cagliari: dalla Fiorentina anche un altro colpo

Il Cagliari lavora al doppio colpo con la Fiorentina.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Cagliari lavora al doppio colpo con la Fiorentina. Dopo Yerry Mina, secondo quanto riportato da Sky Sport il club sardo ha messo gli occhi anche su Antonin Barak, centrocampista di proprietà del club viola che lo ha riscattato un anno fa dall'Hellas Verona, e proverà a chiudere le due operazioni nelle ultime ore di questo calciomercato invernale.

La società rossoblù ha intensificato i contatti con la Fiorentina e la fumata bianca per il difensore sembra essere vicina. Dopo soltanto sei mesi a Firenze, nei quali ha trovato pochissimo spazio, il colombiano è pronto a dire addio ai viola, continuando la sua avventura in Italia in rossoblù, dove con Claudio Ranieri potrà ritagliarsi più spazio e la formula sarà quella della cessione da parte dei viola a titolo definitivo.

Anche Barak, accostato anche al Napoli, non sta attraversando una stagione semplice visti i tanti problemi fisici che lo hanno tormentato nella prima parte del campionato. Se il Cagliari dimostrerà di essere seriamente interessato al calciatore è probabile che si possa arrivare alla definizione dell'affare, con il centrocampista che portebbe anche spingere per l'addio, per provare a ritrovare la forma migliore avendo l'occasione di giocare con continuità.