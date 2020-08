Sky - Accostato al Napoli, Castagne saluta l'Atalanta: nuova avventura in Premier

Dopo essere stato accostato al Napoli per diversi mesi, Castagne lascerà l'Atalanta ma non per indossare la maglia azzurra. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il proprio sito ufficiale: "Timothy Castagne lascerà l'Atalanta. Il terzino belga infatti è pronto a salutare la Serie A, destinazione Premier League. Ancora non è fatta ma il giocatore è ormai a un passo dal Leicester: operazione da 25 milioni".