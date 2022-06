Sky - Accostato al Napoli, Djuric firmerà un triennale col Verona

Dopo l’addio alla Salernitana, Milan Djuric potrebbe aver già trovato nuova squadra.

Dopo l’addio alla Salernitana, Milan Djuric potrebbe aver già trovato nuova squadra. Come riportato da Sky Sport, c’è stato un blitz da parte dell’Hellas Verona per l’attaccante bosniaco. Il club scaligero nelle ultime ore sta spingendo parecchio sul mercato: dopo l’interessamento per Kevin Strootman e per Thomas Henry, adesso l’obiettivo è chiudere per il 32enne che era stato accostato anche al Napoli, che firmerà un triennale.