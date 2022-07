Sky - Accostato al Napoli, Marcao va al Siviglia: così il Chelsea ha il via libera per Koundé

Il club spagnolo ha raggiunto l’accordo con il difensore di proprietà del Galatasaray

Spiega Sky che il Siviglia sta per prendere il centrale Marcao dal Galatasaray. Intesa a un passo per il club andaluso, una notizia importante anche in chiave Chelsea. Perché i Blues hanno così luce verde per mettere sul tavolo del Siviglia i 60 milioni di euro per chiudere per Jules Koundé. Una notizia che, altrettanto, è rilevante anche in chiave Juve: sebbene i Blues vogliano due centrali, Koundé al Chelsea per 60 milioni lascia aperte le porte del Bayern Monaco per l'intesa per Matthijs de Ligt.