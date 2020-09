Sky - Accostato al Napoli, Romero verso l'Atalanta: con la Juve si ragione sulla formula

Dopo aver visto partire Castagne, l'Atalanta starebbe lavorando per fornire un rinforzo a Gianpiero Gasperini in vista della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il proprio sito ufficiale, dalla Juve sarebbe vicino l'acquisto di Romero (accostato anche al Napoli nelle ultime settimane), con le due squadre che stanno concordando la formula per il trasferimento: "Continua a rinforzare la difesa l'Atalanta che, salutato Castagne destinazione Leicester e chiuso Karsdorp dalla Roma, si prepara all'assalto decisivo a Cristian Romero, centrale classe 1998 di proprietà della Juventus. Lavori in corso con i bianconeri.

La valutazione del giocatore si aggira fra i 20 e i 25 milioni di euro, i due club stanno ancora ragionando sulla formula: potrebbe trattarsi di un prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni oppure di un prestito biennale (sempre con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo)".