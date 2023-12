Sky - ADL deve fare in fretta per Osimhen: non è detto ci sia disponibilità a rinnovare nel 2024

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, per il prolungamento e il conseguente adeguamento del contratto è un’altra iniezione di serenità per tutto l’ambiente. A patto ovvio di chiudere in fretta, fa sapere la redazione di Sky Sport, perché la disponibilità da parte di Calenda a riaprire il dialogo interrotto in estate potrebbe non rinnovarsi nel 2024.