Sky - ADL farà leva sulle situazioni Messi e Lukaku per convincere Insigne: il motivo

Aurelio De Laurentiis farà leva anche sulle notizie legate a Messi e Lukaku per convincere Lorenzo Insigne ad abbassare le sue pretese economiche per il rinnovo di contratto. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui tra le parti dovrebbe esserci una collaborazione per giungere ad un prolungamento, come stava per avvenire tra Messi e il Barcellona, salvo poi saltare tutto per alcuni paletti imposti da LaLiga.