Sky - ADL ha preso tempo: il presidente non ha ancora deciso su Sousa

La questione allenatore sarà risolta "entro il 27 giugno", come ha dichiarato Aurelio De Laurentiis. Per cui c'è ancora tempo, e il presidente vuole prenderselo tutto. Nella giornata di sabato il patron ha incontrato Paulo Sousa e quest'ultimo, ora, aspetterà la decisione del numero uno del Napoli, cosa che ancora non è arrivata. A riferirlo è Sky Sport.