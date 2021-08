Sky - ADL-Insigne, previsto incontro per sondare gli umori voluto dal patron: la situazione

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare per parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne: "E' una questione che tiene banco e monopolizza tutte le attenzioni dei tifosi, in attesa dell'annunciato incontro tra De Laurentiis e il capitano, voluto dal presidente per parlare col giocatore, sondarne umori e aspettative. Il prolungamento è ovviamente auspicato da Spalletti".