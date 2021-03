Sky - ADL non cambia idea: Gattuso andrà via a fine stagione

Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea: come confermano i sondaggi fatti dopo il k.o. col Verona, a fine stagione sarà addio con Rino Gattuso. Dopo le turbolenze di gennaio e febbraio, non ci sono margini per proseguire nel rapporto. A riferirlo è Sky Sport, tramite la voce di Massimo Ugolini, che chiosa però in questo modo: "Ma le strade del mercato sono infinite, quindi mai dire mai".