Sky - ADL non ha ancora scelto il prossimo allenatore: Spalletti in pole, Sarri resta in corsa

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Spezia-Napoli? All'andata il Napoli ha fatto una brutta figura, deve riscattarsi dal mezzo passo falso contro il Cagliari anche se secondo me non meritava di pareggiare. Peraltro c'è Juventus-Milan e deve approfittarne assolutamente. Contro lo Spezia partita fondamentale.

Spalletti? Non credo sia un nome per sviare. Poi se arriva non lo so ma non credo che sia un nome dato alla stampa per prendere altri. Allo stato attuale sarebbe una sorpresa se Gattuso restasse a Napoli. Alla base c'è ormai un rapporto consumatosi. Zidane? Non credo che vada alla Juventus, Allegri potrebbe andare alla Juve o al Real Madrid. Sarri non lo vedo a Firenze anche se sarebbe suggestivo. Gattuso è tentato dalla Fiorentina ma è difficile prendere un allenatore che ti chiede tante variazioni nella rosa. Spalletti? Trae il meglio dai giocatori che ha è raggiunge sempre l'obiettivo. Se il Milan non farà disastri rimarrà Pioli.

Galtier, Ten Hag o Fonseca al Napoli? Mi piacciono molto tutti, anche Fonseca. Perché ha fatto degli errori gravi ma come filosofia non mi dispiace. Non credo che oggi il Napoli si stia indirizzando su uno straniero. Emerson Palmieri? Ne abbiamo parlato tanto, al Napoli piace, al massimo ci può essere un problema di ingaggio. Centrocampisti da acquistare? Bisogna capire che sistema di gioco attuerà il prossimo allenatore. Difensore? Ce ne sarà bisogno, Maksimovic andrà via. Oggi il Napoli si dovrà concentrare proprio sul centrale e sul terzino.

Depay e Calhanoglu al Napoli? Penso di no, per una questione di ingaggi. Sarri ancora in corsa per la panchina del Napoli? Sì ma non come primo cavallo. A oggi - poi Mourinho insegna - non credo che De Laurentiis abbia deciso".