Sky - ADL non libera Petagna, la Sampdoria ci prova in extremis per Caputo

La redazione di Sky Sport fa sapere che il Napoli non ha ancora dato riaperture alla Sampdoria per Andrea Petagna. Il calciatore vuole andare nel club doriano e la Sampdoria lo sta aspettando. Dipende solo dal presidente del Napoli De Laurentiis ma la sensazione è che il giocatore con ogni probabilità resterà in azzurro. Proprio per questo il club di Ferrero in questi minuti sta spingendo con il Sassuolo per Francesco Caputo. La società ligure si sta cautelando vista la trattativa bloccata con Andrea Petagna.