Sky - ADL parla di rinnovo, ma serve prima incontro con entourage Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato: "Il grande punto interrogativo del mercato è Osimhen. E' chiaro che De Laurentiis debba parlare di rinnovo, ma si aspetta incontro con suo agente per l'adeguamento. Bisogna capire se arriverà offerta monstre che farà vacillare il Napoli".