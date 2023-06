Sky - ADL pensa a due giocatori che Garcia conosce molto bene

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato: "Danso gioca in Ligue 1 al Lens e può essere un profilo giusto per sostituire Kim mentre piace David, canadese, del Lille, per sostituire nel caso Osimhen. Garcia conosce bene entrambi avendo allenato per tanto tempo in Francia".