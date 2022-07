Sky - ADL-Ramadani, dialogo molto aperto: il Napoli vuole fare uno sforzo per Koulibaly

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Francesco Modugno

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Francesco Modugno: “Il mercato, con le sue dinamiche, può cambiare molto: un mese fa dissi che Koulibaly non sarebbe andato alla Juventus, ma un mese fa era un momento diverso quando il giocatore aveva tante altre offerte come il Barcellona, adesso è un momento dove fa fatica a trovare l’intesa con il Napoli e certe grandi d’Europa si sono defilate. La Juventus è diventata per Koulibaly l’opzione su cui riflettere, va ricordato che è un professionista e potrebbe essere il suo ultimo contratto.

Se c’è l’intoccabile nel Napoli è Kalidou Koulibaly, anche per le parole di Spalletti. Il dialogo tra Ramadani e De Laurentiis è molto aperto, però poi ti confronti con il mercato. Il Napoli vuole fare questo sforzo in più, ma bisogna vedere fino a che punto arriva, e dall’altra parte Koulibaly sta facendo molte valutazioni.

Dovesse andare via Koulibaly non intaccherebbe il legame tra lui e la città di Napoli, sarei pronto dialetticamente a sfidarli ad uno a uno chi mette in dubbio il rapporto tra lui e Napoli.

So che per Spalletti Koulibaly è l’intoccabile più di tutti, pur riconoscendo il valore umano e tecnico degli altri”.