Sky - ADL tentenna su Petagna , Ferrero si cautela con un’alternativa

La Sampdoria vuole fortemente Andrea Petagna. E’ lui l’obiettivo numero uno per l’attacco dei blucerchiati. Tuttavia, come raccontato dal presidente Massimo Ferrero, al momento De Laurentiis tentenna. Di conseguenza la società ligure, come riferito da Sky Sport, si cautela con un’alternativa. Si tratta di Haris Seferovic, attaccante svizzero del Benfica. Questa sera ci sarà un incontro tra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e l'agente dell'attaccante del Benfica. Si lavora al ritorno in Serie A dello svizzero ex Fiorentina.