Sky - ADL vede tutti, ma non si è mai visto agente di Meret

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo da Dimaro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo da Dimaro: "C'è stato un contatto con Battistini, l'agente di Caprile, è stato definito quasi tutto. Il Napoli lo girerà all'Empoli in prestito. Meret? De Laurentiis incontra tutti dalle otto del mattino a mezzanotte, ma ancora non si è visto Pastorello, il suo procuratore. Aspettiamo per capire la direzione che potrà prendere il futuro di Meret".