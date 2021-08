Sky - Affare Estupinan ancora aperto: contatti intensi, divergenze sulla formula

L'inizio del campionato si avvicina e il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti: a sinistra, dove gli azzurri hanno perso Hysaj, serve un rinforzo che la società ha individuato in Pervis Estupinan, classe 1998 del Villarreal. I contatti tra i due club si sono intensificati negli ultimi giorni alla ricerca di un'intesa per un calciatore che, reduce da un'ottima Copa America con l'Ecuador. Giuntoli vorrebbe il calciatore in prestito, mentre chiaramente il club spagnolo spinge per un addio definitivo, rivela Sky.