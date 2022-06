Sky - Affare tra Napoli e Bari, Folorunsho valuta il ritorno in biancorosso

A centrocampo si studia il ritorno di Michael Folorunsho, classe 1998 di proprietà del Napoli reduce da due anni in prestito con Reggina e Pordenone.

Bari molto attivo sul mercato in queste ore. Come fa sapere l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, a centrocampo si studia il ritorno di Michael Folorunsho, classe 1998 di proprietà del Napoli reduce da due anni in prestito con Reggina e Pordenone. Il giocatore, in biancorosso nella stagione 2019/20, sta valutando la possibilità ma al momento la trattativa non è entrata nel vivo.