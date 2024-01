Sky - Agenti Zerbin vogliono rispettare accordo col Frosinone: deciderà ADL

La prestazione di Zerbin a Riad alimenta le voci di mercato su di lui

La prestazione di Zerbin a Riad alimenta le voci di mercato su di lui. Come riporta la redazione di Sky Sport, gli agenti del calciatore vogliono rispettare l’accordo con il Frosinone, dato che l'obiettivo è provare a far giocare quanto più possibile un giovane come lui che ha bisogno di spazio. La decisione finale spetta al Napoli, resta da capire se e come la doppietta contro la Fiorentina possa cambiare la situazione dopo l’accordo verbale raggiunto tra i club.