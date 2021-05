Sky - Allegri in contatto col Real: i club italiani lo vogliono, l'ex Juve aspetta i Blancos

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha dato aggiornamenti tramite Twitter sul futuro della panchina del Real Madrid: "Massimiliano Allegri ha avuto un incontro con il Real Madrid questa settimana. È in 'contatto diretto' con il Real da marzo. Accetterà l'incarico nel caso in cui il Real decida di ingaggiarlo. I club italiani lo vogliono ma la priorità di Allegri è il Real e lui aspetta. Non c'è ancora nulla di concordato o firmato per il prossimo allenatore del Real Madrid. Max Allegri è una 'opzione seria', anche Raúl nella rosa dei candidati nel caso Zidane confermasse che se ne andrà. Florentino deciderà presto. Il Real Madrid prenderà in considerazione anche qualche 'new entry' nel tabellone".

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨



- He’s in ‘direct contact’ with Real since March.



- He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].



- Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021