Sky - Allegri vuole Morata, la Juve pagherà la clausola per estendere il prestito: i dettagli

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato su Twitter del futuro di Alvaro Morata: "La Juventus pagherà 10 milioni di euro per prolungare il prestito di Alvaro Morata fino a giugno 2022. La clausola di estensione di una stagione concordata con l'Atlético Madrid la scorsa estate scatterà nei prossimi giorni, poiché Massimiliano Allegri vuole che Morata faccia parte della squadra".

Juventus are set to pay €10m to extend Alvaro Morata’s loan until June 2022. The one-season extension clause agreed with Atlético Madrid last summer will be triggered in the next days, as Massimiliano Allegri wants Morata to be part of the team. ️️ #Atleti #Juve