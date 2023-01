Sky - Ambrosino lascia il Como e torna al Napoli! Due opzioni per il futuro: la situazione

Un solo gol in appena quattro presenze, l'esperienza di Giuseppe Ambrosino in prestito al Como non è stata come il giovane attaccante azzurro aveva sperato

Un solo gol in appena quattro presenze, l'esperienza di Giuseppe Ambrosino in prestito al Como non è stata come il giovane attaccante azzurro aveva sperato, per questo stando a quanto riferito da Sky Sport nel corso di questa finestra di mercato il giocatore tornerà alla base, al Napoli. Ma che ne sarà di lui? L'emittente satellitare specifica che le ipotesi ora sono due: o resterà in Primavera per la seconda metà di stagione o andrà di nuovo in prestito in Serie B, dove il Cittadella è interessato e ha avviato i contatti.