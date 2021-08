Sky - Amrabat, si inserisce anche il Torino: Juric lo rivuole con sé

Primi contatti tra Sofyan Amrabat e il Torino per una possibile trattativa lampo degli ultimi giorni di mercato. Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, dopo Atalanta e Napoli anche il club granata cerca di accaparrarsi il marocchino per completare il reparto di centrocampo a disposizione di Ivan Juric. Proprio il tecnico granata sta spingendo per riaverlo con sé dopo l'esperienza positiva al Verona.