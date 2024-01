Sky - Anche Contini può partire: c'è l'interesse di un club di B

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso. Nelle ultime ore potrebbe esserci il via libera per la cessione di Contini

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso. Nelle ultime ore dovrebbe esserci il via libera per le cessioni sia di Gianluca Gaetano che di Nikita Contini. Il portiere azzurro è sceso in campo solo una volta questa stagione, e potrebbe scendere di categoria per collezionare minutaggio. Come riporta Sky Sport, sul classe '96 c'è l'interesse concreto del Lecco che entro domani vorrebbe chiudere per un portiere: "Due i profili su cui il ds Fracchiolla ha lavorato nella giornata di oggi: Nikita Contini del Napoli e Jacopo Furlan, che domani rescinde con il Perugia. Domani la decisione finale, il nuovo portiere ci sarà già sabato contro la Cremonese".