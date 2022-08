Sky - Anche il Valencia di Gattuso in corsa per Cavani: è una sfida a tre

C'è anche il Valencia di Gennaro Gattuso in corsa per acquistare Edinson Cavani.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

C'è anche il Valencia di Gennaro Gattuso in corsa per acquistare Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, è ambito anche dal Villarreal in Spagna, oltre che dal Boca Juniors in Argentina, che nelle ultime ore si è iscritto con forza alla corsa per l'attaccante. Lo riporta Sky Sport.