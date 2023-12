Sky - Anche Ostigard in uscita: si cerca un centrale per lasciarlo partire

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, attraverso i suoi canali social, annuncia che anche Ostigard è in uscita dal Napoli a gennaio

"Ostigaard in uscita, si cercherà un difensore centrale per sostituirlo" Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, attraverso i suoi canali social, annuncia che anche Ostigard è in uscita dal Napoli a gennaio, e che gli azzurri interverranno sul mercato per rimpiazzarlo.