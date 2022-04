Sky - Anguissa verrà riscattato: la cifra che il Napoli verserà al Fulham

Il Napoli vuole procedere al riscatto del centrocampista e versare i 15 milioni al Fulham.

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrè Franck Zambo Anguissa ha grandissime probabilità di giocare in azzurro anche l’anno prossimo. Come riferito dal giornalista Sky Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”, il Napoli vuole procedere al riscatto del centrocampista e versare i 15 milioni al Fulham, club inglese proprietario del cartellino.