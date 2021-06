Sky - Arsenal, ad un passo due obiettivi del Napoli: trattative in chiusura

Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe del Benfica e seguito dal Napoli, è vicino all’Arsenal. Il classe 2000 è vicino all’approdo in Premier League, operazione in chiusura in questa settimana. L’Arsenal è pronto a piazzare un doppio colpo in entrata. Gli inglesi sono ormai vicini anche a Lokonga, centrocampista belga dell’Anderlecht classe '99. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli. Operazione a titolo definitivo da 17 milioni più bonus. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport ai microfoni dell’emittente satellitare.