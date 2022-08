Sky - Asse Napoli-Parigi molto vivo: per Fabian la trattativa non decolla, per Navas c’è fiducia

L’asse Napoli-Parigi è una relazione diretta e molto viva in questo momento.

L’asse Napoli-Parigi è una relazione diretta e molto viva in questo momento. Per Fabian Ruiz c’è un prezzo di 20mln, la trattativa non sta decollando ed è un momento nel quale anche la gestione di Fabian è molto delicata. Il giocatore è di fatto ai margini del Napoli, che gli aveva proposto un rinnovo di contratto a 3,5mln, c’era anche la disponibilità di inserire una clausola di uscita a 30mln trattabile. Fabian non ha voluto rinnovare, magari per tenere ancora vivo il sogno di andare in Spagna al Real Madrid, che resta una pretendente, il corteggiamento è silenzioso ma reale.

C’è però il PSG con il quale il Napoli ha questo dialogo aperto, perché Keylor Navas è il grande obiettivo per la porta. C’è una trattativa tra il giocatore e il PSG. Il portiere ha altri due anni di contratto, non rinuncia ad un euro e quindi una parte dell’ingaggio la deve mettere il club francese o come contributo o come buonuscita. C’è una disponibilità mostrata dal portiere al progetto Napoli, ma prima deve chiudere una questione aperta col club parigino. Situazione non facile, c’è una latente fiducia. Navas è intrigato dalla possibilità di giocare la Champions a Napoli da protagonista, sa che a Parigi non c’è spazio. Non riuscisse il Napoli a portare a casa il costaricano resterebbe Meret come primo portiere con Sirigu secondo. A riferirlo è Sky Sport.