Sky - Atalanta, Gollini vicino al Tottenham: la formula dell'operazione

Pierluigi Gollini è a un passo dal Tottenham. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, l’Atalanta ha praticamente definito la cessione del portiere italiano alla corte di Paratici e Nuno Espirito Santo. L’affare dovrebbe andare in porto nella forma di un prestito annuale rinnovabile per un’altra stagione a due milioni di euro; diritto di riscatto, che diventerà obbligo dopo un certo numero di presenze, fissato a 15 milioni di euro. Per Gollini sarà il terzo ritorno in Premier League, dopo aver vestito la maglia del Manchester United a livello giovanile e poi dell’Aston Villa tra i professionisti.