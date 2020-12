Sky - Atalanta-Papu, piccoli segnali di disgelo: in caso d'addio c'è anche il Napoli

Piccoli segnali di riavvicinamento, tra l'allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez. Sky Sport spiega però che al momento il disgelo e la pace fra i due restano lontani. Il futuro del Papu, insomma, continua ad essere incerto e comunque l’addio è ancora la situazione più probabile. In Italia l’argentino piace a quasi tutte le big, da Milan e Inter e Roma e Napoli. Ma se il club bergamasco non dovesse abbassare le richieste per il cartellino (ad oggi circa 10 milioni), la strada più percorribile sarebbe ancora quella estera.