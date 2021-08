Sky - Atalanta, si cerca lo scambio Lammers-Nandez: la Samp respinge l'offerta per Thorsby

Atalanta e Cagliari stanno lavorando a uno scambio di prestiti tra Lammers e Nandez. C'è da capire le volontà di entrambi i giocatori, Lammers ha tantissime richieste(dal Genoa al Verona), mentre il centrocampista uruguaiano nelle scorse settimane è stato vicino all’Inter. Intanto il club bergamasco ha offerto 7 milioni di euro per Thorsby, ma la Sampdoria ha rifiutato la proposta perché vorrebbe ricavaere una cifra più alta per il centrocampista norvegese. Ci sarà da capire se l'Atalanta rilancerà oppure se deciderà di provare a chiudere per Amrabat della Fiorentina. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.