Su Merih Demiral c'è anche il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, i gialloneri si sono mossi per poter capire quali sono le richieste della Juventus per il centrale. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma l'Atalanta è avvisata: sul difensore turco c'è anche il club tedesco.