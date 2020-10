Sky - Bakayoko, non c'è solo il Napoli: altri due club europei sull'ivoriano

Resta Bakayoko il nome caldo per il centrocampo del Napoli di Gattuso. Ne ha parlato anche Gianluca di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Contatti per il prestito da capire i costi. E' una pista da tenere in considerazione, ci sono anche altre squadre come Psg ed Herta Berlino, però il Napoli c'è".

Questo, poi, l'approfondimento sul portale gianlucadimarzio.com, che fornisce ulteriori dettagli: "Il club azzurro ci sta pensando: in queste ore ci sono stati dei contatti tra le parti per il prestito. Gattuso lo ha allenato proprio al Milan, lo riabbraccerebbe volentieri.

Da capire i costi, che restano comunque alti, dell’operazione. Bakayoko al Napoli rimane comunque una pista da tenere in considerazione. Sul centrocampista sono posati gli occhi di altri club come PSG e Hertha Berlino".