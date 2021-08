Sky - Bakayoko, previsto incontro Milan-Chelsea: sul giocatore c’è anche il Napoli

Tiemoué Bakayoko resta un profilo che piace al Napoli per la mediana. Sul centrocampista in uscita dal Chelsea, in Italia c'è anche la concorrenza del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana è previsto un incontro tra Milan e Chelsea per discutere del futuro del francese. Il Napoli resta vigile e segue la situazione.