Sky - Bakayoko sarà l'ultimo acquisto: oggi previste solo cessioni senza sorprese

Il Napoli ha concluso il proprio mercato in entrata. Secondo la redazione di Sky Sport quello di Bakayoko, che sarà annunciato a ore, sarà l'ultimo acquisto della società azzurra che nelle ultime ore di mercato si dedicherà soprattutto alle uscite con diverse situazioni in ballo come quelle di Ounas e Llorente. Milik dovrebbe restare perché non ci sono proposte tranne quella della Fiorentina che lui ha rifiutato.