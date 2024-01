Sky - Barak, summit tra Napoli e Fiorentina a Riyadh: i dettagli

Nel corso di 'Calciomercato l'originale, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle operazioni del Napoli per gennaio.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel corso di 'Calciomercato l'originale, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle operazioni del Napoli per gennaio: "Napoli e Fiorentina parleranno tra domani e dopodomani in Arabia Saudita, dove giocheranno la Supercoppa, per Antonin Barak. Il club azzurro ha aperto all'ipotesi del prestito con obbligo condizionato, si attende ora di vedere se la Fiorentina accetterà questa formula".

Sui difensori: "Solet del Salisburgo, nome uscito oggi, è un giocatore seguito dal Napoli, ma in questo momento non ci risultano dei passi avanti per lui".