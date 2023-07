È fatta per Jeremy Menez al Bari.

TuttoNapoli.net

È fatta per Jeremy Menez al Bari. Come riportato da Sky Sport, il club di De Laurentiis ha chiuso per l'ingaggio del trequartista francese. Il calciatore 36enne firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2025. Martedì potrebbero già andare in scena le visite mediche per l'ex Reggina, Milan e Roma.