Sky - Bereszynski al Napoli entro domenica: cosa manca per la chiusura

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Il Napoli ha fatto una corsa pazzesca, ha dominato il campionato e questo le permette di poter compiere un passo falso. Ieri è stato meno efficace dell'Inter ma non mi è apparsa brutto ed un pareggio poteva starci tranquillamente. Si è trattato di una partita “storta”, che il Napoli non è riuscito a interpretare come ha fatto finora. E poi non tutti gli avversari saranno bravi ad imbrigliare alcuni calciatori azzurri e bloccare la manovra. Io credo che rivedremo presto il Napoli visto finora.