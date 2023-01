Sky - Bereszynski in prestito: svelata la cifra del diritto di riscatto

La redazione di Sky Sport aggiorna con tutte le cifre l'affare Bereszynski con la Sampdoria

La redazione di Sky Sport aggiorna con tutte le cifre l'affare Bereszynski con la Sampdoria: "La trattativa era impostata già da qualche giorno e attendeva solo l'ufficialità per essere archiviata: Bereszynski, ormai ex capitano dei doriani, va in prestito al Napoli fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni. Lo stesso viaggio lo farà Nikita Contini, portiere di proprietà degli azzurri in prestito alla Samp dalla scorsa estate, ma pronto a tornare in Campania per far parte della rosa di Spalletti. Dovrebbe essere il terzo portiere, in attesa di capire quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu.