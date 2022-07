Sky - Bernardeschi dice sì al Toronto: l'ex Juve raggiunge Insigne e Criscito

Federico Bernardeschi ha accettato la corte del Toronto: sarà un nuovo calciatore del club canadese.

Federico Bernardeschi ha accettato la corte del Toronto: sarà un nuovo calciatore del club canadese. L'ex Juventus sarà il terzo italiano al Toronto FC dopo Lorenzo Insigne, Mimmo Criscito, i tre arrivano in Canada tutti a parametro zero. Oltre a loro, quest'estate è sbarcato in MLS anche Giorgio Chiellini: in totale, saranno dunque 4 gli italiani nel campionato nordamericano. A riportarlo è Sky Sport.