Sky - Blitz di Mendes a Milano: incontrate Milan, Inter, Fiorentina ma non la Juve

Blitz a Milano oggi di Jorge Mendes, il potentissimo agente portoghese ha incontrato molte società nel corso del pomeriggio. L'agente lusitano ha incontrato prima Maldini e Massara del Milan, che ha in rosa Leao, poi l'Inter, rappresentato da Ausilio, in seguito la Fiorentina, con cui c'è in ballo il discorso legato al centrocampista del Porto Sergio Oliveira, ma anche il Monza (che ha in rosa Mota Carvalho) e infine Paratici. Non a caso è arrivata l'accelerata per Paulo Fonseca al Tottenham, prossima squadra dell'ex uomo mercato bianconero. Nessun incontro con la Juve, precisa Sky, con cui il rapporto è buonissimo, anche se il discorso Cristiano Ronaldo presto dovrà essere affrontato.