Sky - Boga in uscita dal Sassuolo, si attendono offerte: il Napoli lo voleva la scorsa estate

Ultime sul futuro di Jérémie Boga, inseguito l'anno scorso dal Napoli, con gli aggiornamenti su Twiiter di Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport: "Il Chelsea non ha clausole di riacquisto o percentuale di vendita futura per Boga. I suoi agenti hanno dialogato con successo con il Sassuolo, entrambe le parti stanno lavorando a una soluzione positiva per le eventuali offerte sono previste a breve: Napoli, Rennes e Borussia Dortmund lo hanno voluto la scorsa estate".

Chelsea have no buy-back clause or future sale percentage for Jeremie Boga. #CFC



His agents had successful talks with Sassuolo, both parties are working on a positive solution and bids are expected soon - Napoli, Rennes and Borussia Dortmund wanted him last summer.