Sky - Bologna, Ounas per rinforzare l'attacco: per ora è solo un'idea

Il Bologna ha individuato in Adam Ounas come rinforzo del suo reparto offensivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna ha individuato in Adam Ounas come rinforzo del suo reparto offensivo. L'esterno del Napoli potrebbe essere collocato da Mihajlovic come seconda punta in un 3-5-2, o come trequartista in una linea a tre sotto alla punta. Dopo una stagione in azzurro segnata da una serie di infortuni, l'algerino potrebbe proseguire altrove la sua avventura in Serie A. Sartori e Di Vaio hanno individuato in lui il profilo giusto da regalare a Mihajlovic: per ora si parla solo di un'idea, ma chissà che possa diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.