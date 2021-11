Sky - Bremer sulla lista del Napoli per il futuro: il profilo piace ed è seguito da vicino

Manca ancora tanto al mercato estivo, ma il Napoli si sta già muovendo per rinforzarsi. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, la società azzurra sta seguendo da vicino il difensore del Torino Gleison Bremer. Non è una trattativa ancora partita, ma è un calciatore che il Napoli (e non solo) tiene d’occhio per il futuro. Sta studiando il suo profilo.